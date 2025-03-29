صحيفة بريطانية تكشف العائق الأساسي أمام إنهاء الصراع في أوكرانيا

كشفت صحيفة "نيو ستيتسمان" البريطانية عن العائق الأساسي أمام إنهاء الصراع في أوكرانيا.

العقبة الأكبر أمام السلام في أوكرانيا

وكتبت الصحيفة: "بالنسبة لترامب، العقبة الأكبر أمام السلام في أوكرانيا هي رفض زيلينسكي تقديم تنازلات إقليمية من شأنها أن ترضي بوتين بما يشمل التنازل عن الأراضي".

وأشار المقال إلى أن نتائج المفاوضات الأخيرة كانت لصالح روسيا حسبما تبين الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وكتبت صحيفة "ذا سبيكتاتور" يوم الخميس أن أوكرانيا هي الطرف الخاسر في مفاوضات السلام لإنهاء الصراع.

وكان قد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة لجهة وضع النقاط على الحروف، في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وأيد الرئيس الروسي، من بين أمور أخرى، فكرة الامتناع المتبادل لأطراف الصراع عن ضرب البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، وأصدر أوامره للقوات المسلحة بذلك.

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة، لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن وقف النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

وبعد ساعات قليلة من انتهاء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين، وقرار بوتين القاضي بوقف الضربات على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة مؤقتا، استخدم نظام كييف ثلاث طائرات مسيرة لمهاجمة منشأة في بلدة كافكازسكايا في إقليم كراسنودار (كوبان) لنقل النفط من صهاريج السكك الحديدية إلى منظومة خطوط الأنابيب التابعة للشركة الدولية "اتحاد خط أنابيب نفط بحر قزوين.

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