الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ساخرون

ساخرون، حكاوي زمان.. إحسان عبد القدوس والحلاق وسر احترام المجتمع لتجار الحشيش أكثر من الجرسون الشريف!

حكاوى زمان، فيتو
حكاوى زمان، فيتو

فى مجلة روز اليوسف عام 1956 كتب الأديب إحسان عبد القدوس مقالا قال فيه:
جاءنى حلاقى الخاص مهموما يطلب منى البحث عن أى عمل له، ودهشت لأن حلاقى رجل ناجح فى عمله ومشهور فى مجاله وله زبائنه الكثيرون، وهو كالدكتور أنور المفتى لا يمكنك التعامل معه قبل تحديد ميعاد قبلها بثلاثة أيام.


وهو شاب وجيه يرتدى القمصان الحريرية والكرافتات السولكا والبدل الفريسكا، ويدخن “لكى ستريك” واستطاع من عمله أن يبنى بيتا من أربعة أدوار وأن يشترى فسبا وأن يساهم فى مشروع بناء دار سينما فى الأرياف.


ورغم ذلك فهو يريد أن يهجر الحلاقة ويبحث عن عمل آخر لماذا؟ لأن له ابنة جميلة مثقفة تقدم لها مهندس شاب تعلقت به آمال الابنة، لكن أهل الشاب رفضوا الزيجة واستطاعوا أن يثنوا الابن عنها لا لشيء إلا لأن الفتاة والدها حلاق.


روى لى القصة والدموع فى عينيه وحاولت أن أخفف عنه وقلت له إن مجتمعنا لا يزال مجتمعا حائرا يضم عقليات رجعية متعنتة تحترم تاجر الحشيش أكثر مما تحترم الجرسون الشريف.


وأن الممثل والصحفى كانا إلى عهد قريب منبوذين من المجامع لا ينظر إليهما باحترام، بل كانت المحاكم الشرعية لا تقبل شهادتهما أمامها فى القضايا لأنهما ليسا أهلا للشهادة، أى مشكوك فى ذمتهما.


لكن أصحاب هذه العقليات أصبحوا الآن قلة يأكلها الوعى الجديد واحدا بعد واحد، والمجتمع الآن يقيس كل شخص بعمله وبشخصيته وما يقدمه للوطن، وأصبحت الطبقة الراقية هى الراقية بإنتاجها وثقافتها وخلقها وأصبح أولاد الحسب والنسب يتمنون كل واحد منهم أن يكون ممثلا أو صحفيا أو بائع فول أو حلاقا.


حدثته طويلا لكنه لم يقتنع ولا يزال يلح أن أبحث له عن عمل فطلبت من زملائى فى المجلة عمل استطلاع للرأى حول سؤال (هل تتزوج أيها القارئ ابنة حلاق؟) ومن نتائج الاستطلاع:

 

ساخرون، حكاوي زمان.. الشيخ محمود أبو العيون وكعك العيد وبدعة خراب البيوت

ساخرون، حكاوي زمان.. حكاية الفول على مائدة المصريين في رمضان يرويها فكرى أباظة


وافق الدكتور محسن شكرى أستاذ الطب، وقال مادامت مهنة شريفة، ووافق المذيع فهمى عمر على الزواج من ابنة حلاق، ووافق المهندس يسرى شفيق.. بينما رفض محمود حسن الطبيب بمستشفى الحميات ورفضت الصحفية أمينة السعيد مستندة إلى ضرورة التكافؤ الاجتماعى بين الزوجين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احسان عبد القدوس الاديب احسان عبد القدوس الجرسون الزواج الدكتور المحاكم الشرعية حكاوى زمان ساخرون فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

حكايات من دفتر ذكريات مصطفى محمود عن رمضان وسر نصيحته بإدارة شاشة التليفزيون للحائط

ساخرون، حكاوي زمان.. محمود السعدنى عن انتخابات الصحفيين: لا يكفِ أن تكون شريفًا وأمينًا وصادقًا لكي ينتخبك الناس

ساخرون، حكاوي زمان.. صلاح جاهين يرصد عادات المصريين استعدادا لشهر رمضان

ساخرون، حكاوي زمان.. يوميات العداء والكراهية بين فكرى أباظة وبرد الشتاء

ساخرون، حكاوي زمان.. علي أمين يكتب عن العنوسة والعزوبية والمغالاة فى المهور والزواج بالتقسيط المريح

الأكثر قراءة

أول تحرك من الأهلي ضد حكم الهلال السوداني

أخبار مصر: نمر يلتهم ذراع مدربه في عرض بطنطا، حقيقة وفاة أحمد شفيق، إصابات بسبب فاتورة مطعم بالجيزة، قناة الأهلي تهاجم كولر

تفاصيل جديدة فى واقعة سيرك بطنطا

الجيش الملكي يشكو بيراميدز للكاف

ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية

أخر مستجدات تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية

لحظة إنقاذ الشاب العالق أعلى جبل فى سوهاج (فيديو)

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

منوعات

المزيد

15 صورة ترصد احتفال المصريين بحديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

ظهور بيت أبيض جديد في الولايات المتحدة (صور)

إقبال كثيف على الحديقة الدولية في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

إقبال ضعيف على حديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في ثالث أيام العيد تواصل الصعود

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار بالبنوك المصرية في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد.. أرقام مواجهات ليفربول وإيفرتون (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إخباره عن أول أهله لحوقا به

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة بيسان

المزيد
الجريدة الرسمية