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خارج الحدود

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق 2.4 مليون فلسطيني

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء: الاحتلال يغلق المخابز ويمنع إدخال الدقيق والوقود للقطاع لترسيخ سياسة التجويع.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة بحق أكثر 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.

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وتابع: الاحتلال يعمق أزمة المجاعة التي تهدد حياة المدنيين خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، ومنع إدخال الدقيق والوقود إجرام يهدف لاستكمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

واستطرد: الاحتلال يتبع سياسات تجويع ممنهجة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف تجرم استخدام التجويع أداة حرب ضد المدنيين.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي  الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء.

ودعا  المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجريمة والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والطحين دون قيود أو شروط.

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غزة الاحتلال الإسرائيلي الإدارة الامريكية

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