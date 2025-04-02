جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل مسلح حاول الاقترب من السياج الأمني ​​في غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه أطلق النار على ما وصفه بـ "مخرب مسلح" حاول الاقتراب من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة.

الاقتراب من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة

وزعم جيش الإحتلال في بيان إن قواته رصدت "قبل قليل مخربا مسلحا حاول الاقتراب من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وشكل تهديدا على القوات".

لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية

وأضاف البيان: "القوات العاملة في المنطقة أطلقت النار نحو المخرب وتمكنت من تحييده قبل أن يصل إلى السياج"، مؤكدا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

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