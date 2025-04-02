الأمن يتصدى لجرائم التحرش في العيد.. عامل يتعرض لسيدة أثناء نزولها من ميكروباص بالمعادي.. فتاة تتعرض لمضايقة بأحد شوارع المعادي.. وقانوني يكشف العقوبة

يعد التحرش خلال الأعياد مشكلة اجتماعية تتجدد كل عام، حيث يستغل بعض الأفراد التجمعات والازدحام في الشوارع والمناطق الترفيهية لارتكاب أفعال غير لائقة تنتهك خصوصية الآخرين، ورغم الجهود الأمنية والقانونية المتزايدة لمكافحة هذه الظاهرة، فإن التصدي لها يحتاج إلى وعي مجتمعي أكبر وسلوك مسؤول من الجميع لضمان أجواء احتفالية آمنة تحترم حقوق الأفراد وكرامتهم.

التحرش فتاة في ميكروباص بالمعادي

لعبت السوشيال ميديا دورا بارزا في مواجهة جريمة تحرش بفتاة في العيد حال نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، بعدما رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة حال نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

تم تحديد الفتاة المشار إليها "مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى"، وقررت أنه حال عودتها من العمل مستقلة السيارة المشار إليها قام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال نزولها من السيارة.

بإجراء التحريات تم ضبط مرتكب الواقعة "عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحرش بسيدة في الجمالية

كما تلقي قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، بتضررها من عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مسجل خطر لمضايقة سيدة بأسيوط

كما نجحت السوشيال ميديا في الإبلاغ عن حادث تعرض سيدة للمضايقة والتحرش من قِبل أحد الأشخاص في محافظة أسيوط، وبفحص الأجهزة الأمنية بأسيوط الادعاء، وبالتحري وتحديد وضبط المشكو فى حقه (25 سنة – له معلومات جنائية – مقيم بأسيوط)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

مضايقة فتاة في أوسيم

وفي أوسيم بمحافظة الجيزة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط سائق توك توك المتهم بالتحرش بسيدة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها والفرار بدراجته بمنطقة أوسيم.

تضمن البلاغ اتهام من سيدة لسائق توك توك بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها والفرار بدراجته بدائرة المركز، وبعمل التحريات وتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه ودرجته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مفهوم التحرش وأنواعه وعقوبته في القانون

كشف القانون عن مفهوم التحرش وانواعه، وفق ما حدده الخبير القانوني فهد مرزوق، في المادة رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكررًا على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

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