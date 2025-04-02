رسالة لاوتارو مارتينيز بعد غيابه عن ديربي الغضب

أعلن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، غيابه عن ديربي ميلانو أمام الغريم ميلان، اليوم الأربعاء، بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.



وعاد لاوتارو من التوقف الدولي الأخير، بإصابة عضلية، تأكد بسببها غيابه عن المشاركة في ديربي الغضب.

وكتب المهاجم الأرجنتيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بذلت قصارى جهدي لأكون حاضرا في المباراة لكن للأسف لم يكن هناك وقت كاف".



وأضاف "الموسم طويل ولدينا العديد من الأهداف، سنلتقي قريبا على أرض الملعب".

وكان سيموني إنزاجي المدير الفني للإنتر، قد أكد سابقا أن لاوتارو سيغيب عن الديربي على أمل العودة ضد بارما في الدوري الإيطالي، من أجل الحصول على بعض الدقائق ليكون جاهزا للموقعة الكبرى أمام بايرن ميونخ، الثلاثاء المقبل بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن إنزاجي اختبر شراكة جديدة بين خواكين كوريا وماركوس تورام في التدريبات، ومن المتوقع أن يدفع بها في خط هجوم النيراتزوري أمام ميلان.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا



تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا



تذاع مباراة ميلان أمام إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا عبر قناة AD SPORTS Premium 1.



وتأهل ميلان إلى دور نصف نهائي كأس إيطاليا بعدما فاز على روما بثلاثة أهداف لهدف، في حين فاز إنتر ميلان على لاتسيو في المرحلة نفسها بهدفين دون رد.



وتقام مباراة الإياب بين إنتر ميلان وميلان في مرحلة نصف النهائي، يوم 23 أبريل، على أن يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراتي بولونيا وإمبولي، في نهائي الكأس الشهر المقبل.

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