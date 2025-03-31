كونتي يتحدث عن المنافسة على الدوري الإيطالي بعد الفوز ميلان

أقر أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، بأنه عانى من صداع شديد، بسبب الظروف الطارئة التي واجهها فريقه، ما أجبره على إجراء تغييرات اضطرارية أمام ميلان.

وحقق نابولي فوزًا ثمينًا على ميلان (2-1) في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، ليواصل الضغط على المتصدر إنتر، ويقلص الفارق إلى 3 نقاط.

تصريحات كونتي

وفي تصريحاته لمنصة "دازن"، قال كونتي: "سيطرنا على الشوط الأول أمام ميلان، هو فريق قوي بدأ المباراة بطموح كبير، خاصة بعد تدعيم صفوفه في يناير الماضي".



وأضاف: "اضطررت إلى الدفع بأنجويسا رغم عودته مصابًا من التوقف الدولي، لأننا فقدنا سكوت ماكتوميناي في اللحظة الأخيرة، لذا كان لا بدَّ من المخاطرة".

وتابع: "تراجع حماسنا تدريجيًّا، وبدأ الخوف يتسلل إلى اللاعبين، لكن هذا الفوز يمنحنا دفعة قوية، ويبقينا في ملاحقة إنتر، كما يعزز فرصنا في التأهل إلى دوري الأبطال، وهو ما لم يكن هدفنا الرئيسي في بداية الموسم".

واستطرد: "الفوز كان حاسمًا، ورحلتنا المقبلة إلى بولونيا ستكون صعبة للغاية، لكننا ما زلنا في قلب المنافسة، وبعد 8 أشهر من العمل الجاد، سيكون من غير المنطقي عدم الإيمان بإمكانية تحقيق إنجاز استثنائي".

وعن صراع اللقب، قال كونتي: "نعلم أن إنتر أشبه بدبابة لا يمكن إيقافها، ومن وجهة نظري، ومع كامل الاحترام للآخرين، فإنهم في مستوى مختلف تمامًا عن بقية فرق الدوري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.