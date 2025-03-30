لقطات توثق إنقاذ ضحايا زلزال ميانمار المدمر

أظهرت لقطاتٌ مذهلة لحظة إنقاذ ضحية حُوصر تحت الأنقاض لمدة 40 ساعة بعد الزلزال المدمرِ في ميانمار، الذي أسفر عن مقتل نحو 1700 شخص وإصابة 3400 آخرين وفقدان المئات حتى الآن.

وأفاد تلفزيون محلي بأن فرق إنقاذ من سنغافورةِ وميانمار انتشلت الرجل من تحت أنقاض مبنى منهار في العاصمةِ نايبيداو اليوم الأحد.

وقال أحد رجال الإنقاذِ لقناة "MRTV" إن انتشال الرجل من تحت الأنقاض على يد رجال الإنقاذ من عداد قوات الدفاع المدني السنغافورية وإدارة الإطفاء في ميانمار استغرق حوالي 24 ساعة.

كما أظهرت لقطات أخرى لحظة إنقاذ الفرق المختصة لآخرين من تحت الأنقاض.

وقال قائد الجيشِ لشبكة "بي بي سي" اليوم، إن ما لا يقل عن 1700 شخص قُتلوا وأصيب 3400 آخرون في زلزال يوم الجمعة الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها ميانمار منذ قرن من الزمان.

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