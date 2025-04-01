موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 30 من البريميرليج اليوم الثلاثاء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم



محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخرى اليوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة التوقف الدولي مارس الجاري.

وتقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات في افتتاح مباريات الجولة الـ 30 من البريميرليج وعلى رأسهم آرسنال ضد فولهام.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة



أرسنال ضد فولهام 8:45 مساء - بي إن سبورتس 2

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد 8:45 مساء - بي إن سبورتس 3

نوتنجهام ضد مانشستر يونايتد 9 مساء - بي إن سبورتس 1

مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 1 أبريل 2025

آرسنال ضد فولهام - 8:45 مساءً - ستاد الإمارات

وولفرهامبتون ضد وست هام - 8:45 مساءً - ملعب مولينيو

نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأربعاء 2 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8:45 مساءً - ملعب الاتحاد

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8:45 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس - 8:45 مساءً - ملعب سينت ماري

بورنموث ضد إبسويتش تاون - 8:45 مساءً - ملعب فيتاليتي

برايتون ضد أستون فيل

ا - 8:45 مساءً

- ملعب فالمر

ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساءً - آنفيلد

3 أبريل 2025

تشيلسي ضد توتنهام - 9 مساءً - ستامفورد بريدج

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30



1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 54 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 48 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 47 نقطة

8- فولهام 45 نقطة

9- أستون فيلا 45 نقطة

10- بورنموث 44 نقطة

11- برينتفورد 41 نقطة

12- كريستال بالاس 39 نقطة

13- مانشستر يونايتد 37 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

15- إيفرتون 34 نقطة

16- وست هام يونايتد 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 26 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

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