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رياضة

مدرب إيفرتون: نحتاج جدارًا لإيقاف خطورة محمد صلاح وسنوصله للمطار نهاية الموسم

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون، عن مواجهة ليفربول وإيقاف خطورة النجم المصري محمد صلاح قبل مباراة الغد المرتقبة ضد ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مويس يتحدث عن إيقاف خطورة محمد صلاح

وقال مويس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عن إيقاف محمد صلاح: سنحاول بناء جدار أو شيء من هذا القبيل هو لاعب موهوب لكننا قدمنا أداء جيد أمامه في المباراة الأولى إنه يقدم موسمًا لا يصدق ونحن نتحدث عن أحد أفضل لاعبي هذا الجيل."

وتابع: لقد سجل الكثير من الأهداف، وتمكن من تقديم الكثير من التمريرات الحاسمة، ونادرًا ما تعرض للإصابات، لقد كان لاعبًا رائعًا مع ليفربول.

وعن إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول نهاية الموسم الحالي، حيث سينتهي عقده، رد مازحًا: "سنستمتع باصطحابه إلى المطار، واصطحابه على متن الطائرة ثم مغادرته".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 12 نقطة عن آرسنال.

ويحتاج ليفربول إلى 16 نقطة كحد أقصى من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وربما أقل حال تعثر آرسنال في مبارياته المقبلة، مما يعني إمكانية حسم اللقب هذا الشهر.

وودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان بسبب ركلات الترجيح.

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