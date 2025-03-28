الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

أمر قضائي للحكومة الأمريكية بالاحتفاظ بسجلات دردشة سيجنال

سيجنال، فيتو
سيجنال، فيتو

حددت المحكمة التي تنظر في قضية تسرب محادثات الحكومة الأمريكية عبر تطبيق "سيجنال" يوم الإثنين المقبل، موعدا نهائيا للمسؤولين الحكوميين، لشرح كيفية قرصنة مكتباتهم.

موعد نهائي للمسؤولين الحكوميين لشرح كيفية قرصنة مكاتباتهم

ورفعت منظمة الرقابة العامة American Oversight دعوى قضائية للحفاظ على السجلات، وذلك بعد أن أضاف كبار المسؤولين الأمنيين عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة The Atlantic إلى محادثتهم على "سيجنال"، وهو تطبيق يقوم بحذف الرسائل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة.

وأمر القاضي الفيدرالي جيمس بوزبرج جميع الوكالات الحكومية التي شارك أعضاؤها في هذه المحادثة بالحفاظ على الرسائل المتبادلة بين 11 مارس و15 مارس.

ويجب على الوكالات تقديم تحديث حول جهودها للحفاظ على هذه الرسائل بحلول يوم الاثنين.

وأفادت الحكومة خلال جلسة استماع يوم الخميس أن الوكالات تعمل بالفعل على الحفاظ على السجلات المتاحة لديها.

وجادلت American Oversight، بأن هذه المحادثة الجماعية انتهكت قانون السجلات الفيدرالي، وطالبت بمنع حذف الرسائل المعنية وإلزام الحكومة بـ"الحفاظ على السجلات الفيدرالية التي تم إنشاؤها في هذه المحادثة واستعادتها".

وتتضمن الدعوى أسماء مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وماركو روبيو بصفته وزير الخارجية والأرشيفي المؤقت.

وضمت المحادثة الجماعية أكثر من عشرة مسؤولين رفيعي المستوى من إدارة ترامب، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس.

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الحكومة الأمريكية تطبيق سيجنال سيجنال

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