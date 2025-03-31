الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رياضة

خطاب من الزمالك لرابطة الأندية يتضمن 3 مطالب عاجلة

حسين لبيب
حسين لبيب

أرسل نادي الزمالك، اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة بناء على الأنباء المتداولة منذ أمس بخصوص صدور قرار جديد من مجلس إدارة الرابطة بتعديل القرار رقم ( ٥٠) السابق إخطار نادي الزمالك به.

 

خطاب من الزمالك لرابطة الأندية يتضمن 3 مطالب عاجلة

وأشار  نادي الزمالك في خطابه إلى أنه الطرف الرئيسي للموضوع محل القرار المذكور ولم يتم إخطاره حتى الآن بالقرار الجديد المنوه عنه بالبيان الأخير بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٥م.

وقال إنه مع حفظ حق النادي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فإن نادي الزمالك يطلب على وجة السرعة بموافاتنا بالرد الرسمي على النقاط الثلاث التالية: 

صورة كاملة من القرار الجديد للرابطة.

بيان تفصيلي بأسباب ذلك القرار إن وجد.

صورة محضر اجتماع الرابطة الذي صدر فية القرار المشار إليه وكافة المستندات والوثائق ذات الصلة إن وجدت.

ويؤكد نادي الزمالك أنه مع احترامه لكافة الأطراف ذات الصلة فإن عدم موافاتنا بشيء مما تقدم يعد إقرار منكم بعدم تحققه وعدم وجوده.

وكانت رابطة الأندية أرسلت خطابًا إلى نادي الزمالك برقم صادر ٧٠٧ في ١٥ مارس ٢٠٢٥م، والمتضمن رقم (٥٠) بشأن مبارة النادي مع فريق النادي الأهلي التي كان مقررًا إقامتها يوم ١١ مارس ٢٠٢٥ والذي جاء به تطبيقًا للائحة اعتبار الزمالك فائز ٣ / صفر وخصم ثلاث نقاط من المنافس بالإضافة للغرامات والعقوبات المالية.

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