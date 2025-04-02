ميلان ضد الإنتر، التشكيل المتوقع لديربي الغضب في كأس إيطاليا

ديربي العضب، يستضيف ميلان نظيره إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" مساء اليوم الأربعاء ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وجاء التشكيل المتوقع لديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا كالتالي..

تشكيل ميلان ضد إنتر ميلان



حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: كايل ووكر – ماتيو جابيا – ستراهينيا بافلوفيتش – ثيو هيرنانديز

خط الوسط الدفاعي: يوسف فوفانا – وارن بوندو

خط الوسط الهجومي: كريستيان بوليسيتش – تيجاني ريندرز – جواو فيليكس

خط الهجوم: تامي أبراهام

تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان



حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: بنجامين بافارد، أتشيربي، أوجوستو، دارميان

خط الوسط: فراتسي، هاكان تشالهانوجلو، هنريك مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام، ماركو أرناوتوفيتش

وحسم ميلان مواجهتين وتعادل في ثالثة من أصل خمس مواجهات ديربي مع إنتر ميلان هذا الموسم.

وفاز ميلان على إنتر في الدوري الإيطالي في سبتمبر الماضي ثم قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3 /2 في كأس السوبر في الرياض مطلع العام الجاري، قبل أن يخطف إنتر ميلان التعادل في المواجهة الثالثة بهدف قاتل سجله ستيفان دي فري في فبراير الماضي.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا



تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا



تذاع مباراة ميلان أمام إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا عبر قناة AD SPORTS Premium 1.



وتأهل ميلان إلى دور نصف نهائي كأس إيطاليا بعدما فاز على روما بثلاثة أهداف لهدف، في حين فاز إنتر ميلان على لاتسيو في المرحلة نفسها بهدفين دون رد.



وتقام مباراة الإياب بين إنتر ميلان وميلان في مرحلة نصف النهائي، يوم 23 أبريل، على أن يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراتي بولونيا وإمبولي، في نهائي الكأس الشهر المقبل.

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