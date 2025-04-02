الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في إنهاء ربة منزل حياة زوجها بالبحيرة

حبس متهم
حبس متهم

بدأت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة ربة منزل أقدمت على إنهاء حياة زوجها طعنًا بالسكين، وذلك بسبب خلافات زوجية بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغًا بوجود قتيل داخل شقته بقرية سيدي غازي بدائرة مركز كفر الدوار، بالانتقال إلى مكان الواقعة والمعاينة، تبين قيام زوجة بقتل زوجها بعدة طعنات نافذة ببطنه نتيجة لخلافات زوجية بينهما. 

تم إلقاء القبض على الزوجة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة/ وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

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الأجهزة الأمنية النيابة العامة أيام عيد الفطر المبارك ايام عيد الفطر خلافات زوجية مركز كفر الدوار

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