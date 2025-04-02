الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق داخل مطعم شهير بوسط القاهرة

حريق، أرشيفية
حريق، أرشيفية

أمرت النيابة العامة، باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول واقعة حريق اندلع داخل مطعم شهير  مكون من طابق واحد بشارع 26 يوليو دائرة قسم قصر النيل،  نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة. 

وكانت قوات الأمن والحماية المدنية انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

ويواصل فريق المعمل الجنائى فحص الحريق للوقوف على أسبابه، عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد بموقع الحادث.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم بشارع 26 يوليو.

علي الفور تم الدفع دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع القطاع، وتمت السيطرة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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