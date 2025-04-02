بيراميدز يكشف ما حدث في أزمة جماهير الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

قال اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز، إن النادي لم يمنع دخول الجماهير المغربية لإستاد الدفاع الجوي، خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي والتي انتهت بفوز صاحب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

أوضح مدير المباريات أن الموافقة الأمنية وصلت لنادي بيراميدز بالسماح بألفي مشجع فقط بحضور اللقاء وطبقا للوائح الكاف من حق الفريق الضيف الحصول على ٥٪؜ من نسبة الحضور أي ١٠٠ تذكرة مع العدد المسموح به، وتم تسليم التذاكر في الاجتماع الأمني الذي يسبق اللقاء أمام مسؤولي الكاف.

وتابع: "بعد طلب النادي المغربي والسفارة المغربية في القاهرة وديا زيادة التذاكر وافق نادي بيراميدز على الفور ومنحهم ١٠٠ دعوة إضافية، و٢٠ دعوة مقصورة، و١٠ دعوات vvip وبوكسين يتسع كل منهم لعشرين مشجع إضافي".

أزمة جماهير الجيش الملكي المغربي

وشدد مدير المباريات أن الأمن فوجئ بعدد أكبر من المسموح به والذين يحملون التذاكر، ورفض الجمهور المغربي تعليمات الأمن بدخول من يحمل التذاكر أولًا ثم البدء في إجراءات دخول الباقي بجواز السفر المغربي، وتمسك بالدخول جميعًا والأمر كان يتطلب موافقات أمنية للسماح بالعدد الكامل بالدخول وهو ما تأخر حتى بداية الشوط الثاني، ولكن من يحملون تذاكر كان مرحبا بدخولهم منذ اللحظة الأولى ولكنهم امتنعوا من أجل الدخول مرة واحدة.

وأكد مدير مباريات نادي بيراميدز أن الجمهور المغربي مرحبًا به دائمًا في بلده الثاني مصر في أي وقت، ودائمًا مصر هي بلد العرب جميعًا، ونادي بيراميدز يرحب بكل ضيوفه في أي وقت.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا، اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

أحرز رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقة 2 و12 وإبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

وأحرز هدف الجيش الملكي لاعبه عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.

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