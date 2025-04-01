7 أعراض للإصابة بالتسمم الممباري بسبب الفسيخ في العيد

حذرت وزارة الصحة من أعراض الإصابة بالتسمم الممباري الناتج عن تناول الفسيخ في أيام العيد.

أعراض الإصابة بالتسمم الممباري

وقالت وزارة الصحة إنه عند ظهور هذه الأعراض يجب اللجوء لأقرب مستشفى لتلقي مصل التسمم الممباري.

وتشمل هذه الأعراض:

١- زغللة بالعين.

٢-ازدواج الرؤيـــــــة.

٣- جفاف الحلق والحنجرة.

٤- صعوبة بالنطق.

٥- صعوبة في البلع.

٦- الدوار وضعف بالعضلات.

٧- ضيق في التنفس.

التسمم الممباري، فيتو

أكدت وزارة الصحة أنه في حالة ظهور هذه الأعراض يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل البتيوليزم بالمجان.

وأعلنت وزارة الصحة توفر مصل العقر ومصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم خلال أيام عيد الفطر المبارك تحسبًا لوجود حالات تسمم من تناول الفسيخ والرنجة في أيام العيد.

خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وشدد وزير الصحة على تقديم الخدمات الطبية بمحاورها العلاجية، والوقائية، والإسعافية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية خاصة أقسام الطوارئ والحروق والسموم، وتكثيف وجود الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وشدد وزير الصحة على جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة خلال عيد الفطر المبارك.

وأعلن نشر 1315 سيارة على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلًا عن نشر سيارات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات الكبرى مثل المتنزهات والمصليات الرئيسية.

طرق السفر بين المحافظات

وأكد وزير الصحة جاهزية التأمين الوقائي الصحي ضمن خطة العمل، والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية فرق الطوارئ الوقائية وتوفير استجابة سريعة لمواجهة أي تحديات صحية قد تطرأ خلال أيام العيد، والجولات التفتيشية على أماكن تخزين وتقديم المأكولات بالتنسيق مع هيئة الغذاء، كما اطمأن على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بمختلف الفصائل.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور حسام عبدالغفار، عددًا من النصائح والإرشادات لممارسة غذائية صحية أثناء الأعياد، حيث تعد الممارسات الصحية خلال الأعياد ضرورة للحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناسبة والاهتمام بالصحة، خاصة مع وفرة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال المناسبة وقلة الحركة.

تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات

ولفت "عبد الغفار" إلى أهمية تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات، مع ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان، وشرب الماء بكثرة لتعزيز الهضم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.

وتابع، أنه يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

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