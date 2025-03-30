إخماد حريق شب في سيارة على طريق الفيوم - القاهرة

تمكنت إدارة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب في سيارة ميكروباص أثناء سيرها، علي طريق الفيوم – القاهرة، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، كما تمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم من إزالة اثار الحادث وانتظم النرورعلي جانبي الطريق بعد ارتباك مروري لأكثر من ساعتين.

شهود عيان علي الحريق

وأكد شهود عيان ان السيارة اشتعلت تلقاء نفسها أثناء السير علي الطريق، وتوقف قائدها علي جانب الطريق، وهرع قائدي السيارات بطفايا الحريق لمساعدة قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة علي السنة اللعب قبل أن تمتد الي سيارات أخري.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطار ا من إدارة شركة النجدة يفيد باستعمال النيران في أحدي السيارات علي طريق الفيوم – القاهرة، وعلي الفور انتقل الي موقع البلاغ سيارة إطفاء وقوة من الدفاع المدني وإدارة مرور الفيوم وتم السيطرة علي الخريف.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق ومهندس فني للتعرف علي أسباب الحريق وتولي التحقيق.

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