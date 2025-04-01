بسبب مراجيح العيد، مصـرع تاجر على يد صاحب كافتيريا وأشقائه بالغربية

شهدت قرية سجين التابعة لدائرة مركز قطور بـ محافظة الغربية، حادثًا مأساويًا راح ضحيته تاجر حمير بعد تلقيه طعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة نشبت بينه وبين صاحب كافتيريا، والذي استعان بأشقائه الثلاثة بسبب مراجيح العيد.

كانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت بلاغًا يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة إلى مستشفى قطور المركزي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث للتحقيق في الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن القتيل يُدعى مصطفى.ب.ز، 45 عامًا، ويعمل تاجرًا للحمير وقد تعرض للطعن على يد صاحب كافتيريا له سجل جنائي، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات تتعلق بمراجيح العيد وخلال المشاجرة، استعان المتهم بأشقائه الثلاثة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين واستكمال التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث.

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