الأربعاء 02 أبريل 2025
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عقارات

الأحد، تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة

شقق الاسكان
شقق الاسكان

تبدأ وزارة  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد المقبل 6/4/2025، وسيتم تسليم وحدات العمارة 194 يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارة 32، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارة 33، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارة 34، يوم الخميس 10/4/2025، ووحدات العمارة 74، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارة 188 يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارة 189، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارة 156، يوم الأربعاء 16/4/2025، ووحدات العمارة 159، يوم الخميس 17/4/2025.

كما سيتم التسليم بالمنطقة الثانية بالمشروع بمسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 75، يوم الأحد 6/4/2025، ووحدات العمارة 59، يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارة 60، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارة 44، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارة 45، يوم الخميس 10/4/2025، ووحدات العمارة 41، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارة 39، يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارة 67، يوم الأربعاء 16/4/2025.

وعلى العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما تجهز هيئة التعاونيات البناء والاسكان لطرح مراحل جديدة لمشروعاتها بالمدن الجديدة والمحافظات والتى تضم مشروعات ابرزها لؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة القاهرة الجديدة بالاضافة للوحدات التجارية والادارية والخدمية بمشروعاتها.

وكشف اللواء مهندس وليد الباروي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن هيئة التعاونيات تشرف وتراقب الجمعيات التعاونية للحفاظ على حقوق أعضائها، الهيئة تشرف على أعمال 3500 جمعية تعاونية فى مصر.

 

وأشار إلى الفارق بين الاسكان التعاوني والاسكان الاجتماعي، لافتا إلى ان الاسكان التعاوني يعتمد على مشاركة المجتمع المدني والإسكان الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على دعم الدولة للمواطنين محدودى الدخل.

واكد على الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية في مشروع لؤلؤة بدر 89 فدانًا بمدينة بدر، بجانب الانتهاء من تنفيذ 194 وحدة في مشروع لؤلؤة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، وتم توصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز، وجارٍ التنسيق لإطلاق التيار الكهربائي في مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة العاشر من رمضان، ولؤلؤه المنيا، كما تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، وإطلاق التيار الكهربائي في الموزع لمشروعي لؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة أسيوط.

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