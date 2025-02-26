معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأشار إلى أن مشروع "سكن لكل المصريين" (نموذج 90 مترًا) بالأحياء 15 و16 يضم 638 عمارة بإجمالي 15,312 وحدة سكنية.وأكد رئيس الجهاز على أهمية تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المتفق عليها مع الحرص على تحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية.

وتابع أعمال البنية التحتية المرتبطة بالمشروع بما في ذلك شبكات المرافق الطرق الرصف تركيب الإنترلوك والبلدورات وأعمال تنسيق الموقع بين العمارات لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة.

وفي إطار تعزيز الخدمات الأساسية بالمنطقة تفقد رئيس الجهاز مدرسة تعليم أساسي قيد التنفيذ حيث استعرض تقدم الأعمال داخل المشروع الذي يهدف لتوفير تعليم متميز للسكان المستقبليين. وأكد على ضرورة الانتهاء من المدرسة والملاعب والمرافق الخدمية الأخرى في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المنطقة التعليمية.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الخدمية الأخرى مثل المراكز الصحية مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية الجديدة وفقًا لرؤية الهيئة العامة لتنمية المدن الجديدة.

واختتم رئيس الجهاز جولته التفقدية لمشروعات الإسكان الأخضر بالحي 13 والذى يضم عدد (١٨٠) عمارة بإجمالي (٣٩٢٤) وحده حيث يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية مستدامة وصديقة للبيئة، وفق أحدث معايير البناء الأخضر. شملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات حيث شدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، مع مراعاة أعلى معايير الجودة البيئية والفنية. تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة لتعزيز مفهوم الاستدامة في المشروعات السكنية، وتوفير بيئة معيشية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب توجهات التنمية الحديثة.

كما وجه الشركات المنفذة بتكثيف الجهود في الفترة المقبلة مع التركيز على الدقة في التنفيذ والتأكد من توافق جميع الأعمال مع المواصفات الفنية والمعايير البيئية. وأشار إلى أن الالتزام بالجودة لا يقتصر فقط على مرحلة التنفيذ بل يمتد ليشمل مراحل المتابعة المستمرة بعد إتمام المشروع لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للسكان.

وشدد على إنجاز المشروعات التنموية بالمدينة وفقا للمخططات الزمنية المحددة وتوفير بنية تحتية متكاملة وخدمات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وتُعزز من جودة الحياة في المدينة.

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