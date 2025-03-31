الإثنين 31 مارس 2025
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عقارات

رابط التظلم على رفض طلب حجز شقق سكن كل المصريين 5

شقق الإسكان
شقق الإسكان

 أكدت  وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على استمرار تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير منطبق عليهم حجز شقق سكن كل المصريين 5 حتى 24 أبريل المقبل.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من إرسال كافة الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. 

حيث بلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، وعدد 268759عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميلا قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإليكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات.

ورابط تقديم التظلم من هنا 

ويتيح الصندوق أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/complaint حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز " لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم (9311) ذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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