دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على الجيش الملكي 3 -1 في الشوط الأول

دوري أبطال افريقيا، تقدم فريق بيراميدز على نظيره الجيش الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول على ستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

تقدم الكونغولي فيستون ماييلي لبيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة.

جاء هدف بيراميدز الأول بعد خطأ دفاعي من الجيش الملكي وضغط من مصطفى فتحي ويمر بالكرة ويحولها عرضية داخل منطقة الجزاء ويقابلها فيستون مايلي بتسديدة وتهز الكرة الشباك.

https://x.com/beINSPORTS/status/1907156441909035164

وجاء هدف بيراميدز الثاني عن طريق ماييلي في الدقيقة 12 بعد كرة طولية واستلام من ابراهيم عادل ويحول الكرة عرضية رائعة ويقابلها فيستون مايلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

https://x.com/i/status/1907150766395047942

فريق الجيش الملكي يطالب بركلة جزاء بعد سقوط الفحلي والحكم لم يحتسب شيء بعد اللجوء للفار في الدقيقة 20.

ثم هدف ضائع للجيش الملكي بعد كرة عرضية ويقابلها مهاجم الفريق بلمسة داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك من الخارج.

وهدف عالمي لبيراميدز عن طريق ابراهيم عادل في الدقيقة 39.

جاء هدف بيراميدز الثالث بعد تمريرة بينية من رمضان صبحي واستلام من ابراهيم عادل ويسدد الكرة ببراعة وتهز الكرة الشباك.

https://x.com/i/status/1907156441909035164

وجاء هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 45 بعد تمريرة ويقابلها عبد الفتاح حدراف ويراوغ دفاع بيراميدز ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

تشكيل بيراميدز امام الجيش الملكي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس إتش دي 5، الناقل الحصري للبطولة للموسم الجاري.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويسعى فريق نادي بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه قبل السفر إلى المغرب لكي يضع قدمًا في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الجيش الملكي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل العودة لموقعة الإياب في المغرب والمضي قدمًا في البطولة واستعادة أمجاده القارية حيث يحمل الفريق لقب دوري الأبطال من نسخة 1985

وحقق فريق بيراميدز إنجازًا تاريخيًا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد أن أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

وتأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية التي ضمت فرقًا قوية مثل صن داونز والرجاء المغربي.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًّا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب إفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

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