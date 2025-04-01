الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 9 حالات تعدي على أملاك الدولة غرب الأقصر ثاني أيام عيد الفطر

أثناء الإزالة
أثناء الإزالة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر حملة إزالات على أملاك الدولة فى المهد،  في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وبناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.

وشملت الحملة إزالات بعدة مناطق بالمدينة وهي الصمدية ومنطقة أبو صالح، تبين خلالها وجود عدد ٩ حالات تعدي على أملاك الدولة، بإجمالي مسطح ٢١٧٥ متر مربع تقريبا، وعلى الفور تمت إزالتها بمعرفة الإدارة الهندسية وفريق العمل الميدانى، وذلك بإشراف المهندس النوبى محمد حجاجي نائب رئيس المركز.

ويأتى هذا فى إطار سعى مركز ومدينة القرنه الدائم والمستمر للحفاظ على الأراضي التابعة لأملاك الدوله من التعدي، وذلك تأكيدًا على أن أي استغلال لأملاك الدولة يتم فقط عبر القنوات القانونية، كما أصدر رئيس مدينة القرنة تعليماته للإدارات المختصة  باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار التعدي.

 

 

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر ثاني ايام عيد الفطر عيد الفطر المبارك حملة إزالات

مواد متعلقة

هبوط اضطراري لـ 6 بالونات طائرة في الأقصر بسبب سرعة الرياح

شاب يشنق نفسه في الأقصر لمروره بأزمة نفسية

شاهد، أجواء عيد الفطر المبارك بأول أيامه في الأقصر

الأكثر قراءة

إحداها مفتوحة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى حساسية الصدر

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

فتح التقديم بعد عيد الفطر، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

موعد فتح باب التسجيل المبكر ببرامج جامعة القاهرة الأهلية وبدء الدراسة

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يهزم الترجي بهدف في ذهاب ربع النهائي

منوعات

المزيد

كاميرا متطورة ترصد اللحظات الأولى لتكون الجنين بدقة مذهلة

هربًا من الحر، الأطفال يلعبون بنافورة حديقة الأزهر بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال الأطفال على الملاهي في الحديقة الدولية احتفالا بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل للإنسان توبة بعد وقوعه في أكبر المعاصي؟. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

المزيد
الجريدة الرسمية