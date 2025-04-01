إزالة 9 حالات تعدي على أملاك الدولة غرب الأقصر ثاني أيام عيد الفطر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر حملة إزالات على أملاك الدولة فى المهد، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وبناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.

وشملت الحملة إزالات بعدة مناطق بالمدينة وهي الصمدية ومنطقة أبو صالح، تبين خلالها وجود عدد ٩ حالات تعدي على أملاك الدولة، بإجمالي مسطح ٢١٧٥ متر مربع تقريبا، وعلى الفور تمت إزالتها بمعرفة الإدارة الهندسية وفريق العمل الميدانى، وذلك بإشراف المهندس النوبى محمد حجاجي نائب رئيس المركز.

ويأتى هذا فى إطار سعى مركز ومدينة القرنه الدائم والمستمر للحفاظ على الأراضي التابعة لأملاك الدوله من التعدي، وذلك تأكيدًا على أن أي استغلال لأملاك الدولة يتم فقط عبر القنوات القانونية، كما أصدر رئيس مدينة القرنة تعليماته للإدارات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار التعدي.

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