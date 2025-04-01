الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

إقبال كثيف على سينما الشعب في أول أيام عيد الفطر (صور)

سينما الشعب، فيتو
سينما الشعب، فيتو

شهدت المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، إقبالا كبيرا على عروض أفلام عيد الفطر بسينما الشعب في القاهرة والمحافظات، المقدمة بأسعار مخفضة في 16 محافظة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

عروض أفلام سينما الشعب 

وجاء الإقبال منذ الساعات الأولى لأول أيام العيد في العديد من المواقع ومنها: قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، مسرح 23 يوليو بالمحلة، المركز الثقافي بطنطا، وقصر ثقافة القناطر الخيرية.

 

قصور الثقافة 

وتعرض هيئة قصور الثقافة 3 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد، بسعر موحد 40 جنيها للتذكرة، وينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

و تبدأ الحفلات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى الثانية عشرة منتصف الليل، والأفلام هي: "نجوم الساحل"، ويعرض بكل من: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، المركز الثقافي بطنطا، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة ببا ببني سويف، وقصر ثقافة أسيوط.

وفيلم "الصفا الثانوية بنات" يعرض في كل من: قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا.

أما فيلم "سيكو Siko" يعرض في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، سينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة قنا.

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