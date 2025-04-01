الرسم على الوجه بالألوان، أبرز مظاهر احتفال الأطفال بعيد الفطر (صور)

شهدت شوارع القاهرة والأماكن العامة إقبال الأطفال والشباب، على المتنزهات والحدائق والأماكن العامة، للاستمتاع بأجواء العيد، واهتم عدد كبير من الأطفال بـ الرسم على الوجه بالألوان.

احتفالات عيد الفطر 2025

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في شوارع القاهرة، حيث توافد عدد من الأطفال على الأماكن العامة للاحتفال بعيد الفطر في ثاني أيامه وقضاء وقت ممتع.

واهتم الأطفال بفكرة الرسم على الوجه من خلال شخص محترف يستطيع الرسم بالألوان على وجوه الأطفال واتخاذ الصور التذكارية.

احتفالات عيد الفطر 2025

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشآت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.



وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

احتفالات عيد الفطر 2025

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

احتفالات عيد الفطر 2025



وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

احتفالات عيد الفطر 2025

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