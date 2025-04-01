احتفالات المصريين في ثاني أيام عيد الفطر بالقاهرة والجيزة.. إقبال المواطنين على الحدائق.. هدوء في منطقة وسط البلد.. وكرة القدم أبرز الألعاب في المتنزهات

حرص عدد كبير من المواطنين على الخروج والتنزه في الحدائق العامة بمختلف المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك للاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم بثاني أيام عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان.

إقبال المواطنين على الحدائق العامة في ثاني أيام عيد الفطر

وشهدت الحدائق العامة إقبالًا متوسطًا من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد عدد قليل من الأفراد للاحتفال مع أصدقائهم وعائلاتهم.

والتقطت عدسة “فيتو” توافد المواطنين إلى حديقة الأزهر والحديقة الدولية سواء بمفردهم أو برفقة أصدقائهم وعائلاتهم للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك وسط الطبيعة الخلابة والهواء النقي.

هدوء في منطقة وسط القاهرة بثاني أيام عيد الفطر

وبرغم الأقبال المتوسط على الحدائق العامة في مختلف المناطق إلا أن المطاعم والكافيهات والسينمات كانت قصة مختلفة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث سادت حالة من الهدوء غير المعتادة في “وسط البلد”.

ورصدت عدسة فيتو، منطقة مطاعم وسينمات وسط البلد تكاد تكون خالية من المواطنين تمامًا على عكس المعتاد في هذا المكان الذي عادة يكون مليئا بالحركة والحياة خاصة في المناسبات.

العائلات تفترش الأرض في ثاني أيام العيد بحديقة الأزهر

واحتفل المواطنون في حديقة الأزهر بعدة طرق مختلفة، فمنهم من قرر افتراش الأرض وتناول الغداء مع أسراهم، بينما اتجه البعض الآخر إلى التقاط الصور التذكارية مع النافورة ووسط الطبيعة الخضراء للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ورصدت عدسة “فيتو” فرحة المصريين وطرق احتفالهم المختلفة مع عائلاتهم وأصدقائهم في حديقة الأزهر بالقاهرة القديمة بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر

حرصت العديد من العائلات على احضار الكرات إلى حديقة الأزهر للعب كرة القدم مع أطفالهم والاحتفال بثاني أيام عيد الفطر وسط الطبيعة الخلابة.

ورصدت عدسة “فيتو” لعب الأطفال بالكرة مع آبائهم في حديقة الازهر بمنطقة القاهرة القديمة، حيث اتجه العديد من المواطنين للحدائق العامة في محافظتي القاهرة والجيزة للاستمتاع بالهواء النقي والاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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