الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

سامح حسين أمام السيسي: مش ضروري ناخد كل الأعياد إجازات ورانا شغل كتير أوي

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين
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قدم الفنان سامح حسين فقرة من برنامجه الشهير “قطايف” أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية عيد الفطر المبارك، والتي تحدث فيها عن الشخصية المصرية.

وقال الفنان سامح حسين: "إحنا أفراحنا وأعيادنا كتير أوي، بس مش ضروري ناخد كل الأعياد دي إجازات، إحنا ورانا شغل كتير أوي".

من ناحية اخرى قال: "الوفاء عند كل شعوب الأرض صفة لكن عند المصريين عقيدة، وهي إلي بتخلينا في كل عيد مننساش شهداء بلادنا، واحنا بالمناسبة متجمعين النهاردة مع أسرهم وأبنائهم وهما في عنينا كلنا".

وحضر الرئيس السيسي احتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة، حيث استُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

كما كرم الرئيس خلال الاحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، كما حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة ومشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر. 

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الفنان سامح حسين السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قطايف عيد الفطر المبارك

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