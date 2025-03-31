بعد أدائه صلاة عيد الفطر، محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة وعيدية على الأطفال والأسر (صور)

وزع محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال عقب صلاة عيد الفطر المبارك كروت ملونة خاصة بتهنئة رئيس الجمهورية، والهدايا والعيدية على الأطفال والأسر، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، مما أضفى حالة من البهجة والسرور والسعادة.

أجواء من الفرحة والروحانيات

وادى محافظ أسوان اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بحى العقاد، والذى تزين ببانرات ولافتات وبلونات عليها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى المحافظة بمناسبة حلول العيد المبارك وذلك ضمن 890 مسجد، و53 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع المدن والمراكز.

ورافق المحافظ أثناء أدائه لصلاة العيد اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات العسكرية والأمنية والأكاديمية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على أنه تم الاستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الاحتفالية للمواطنين، والاستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لانتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

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