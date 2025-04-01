لحظة ندم تساوي ملايين الدولارات، معلمة تلقي ثروة كبيرة في القمامة

لم تكن تدرك إيلي هارت، معلمة بريطانية تبلغ من العمر 34 عامًا، أن تنظيف منزلها سيتحول إلى أكبر خطأ في حياتها.

معلمة بريطانية تلقي بثروة تقدر بملايين الدولارات في القمامة

وأثناء ترتيبها المعتاد، ألقت إيلي بوحدة تخزين USB في سلة المهملات، غير مدركة أنها تحتوي على المفتاح الرقمي لمحفظة بيتكوين تضم ملايين الدولارات.

وتحدثت إيلي عن تلك اللحظة قائلة: "كان الدرج مليئًا بأشياء غير مهمة كالبطاريات الفارغة والإيصالات القديمة، فظننت أن وحدة التخزين مجرد قطعة إلكترونية بلا قيمة".

لكن الكارثة لم تتضح إلا بعد فوات الأوان، عندما سألها شريكها توم، مطور مواقع الويب البالغ من العمر 36 عامًا، عن "ذاكرة USB سوداء صغيرة" يستخدمها لحفظ أمواله الرقمية. حينها، تجمدت إيلي في مكانها، وغلبها الذعر وهي تقول: "أعتقد أنني تخلصت منها".

بدأ كل من توم وإيلي البحث المحموم بين أكياس القمامة، يقلبانها ويمزقانها بأمل ضئيل، لكن دون جدوى.

ووصفت إيلي شعورها قائلة: "كان مزيجًا من الهلع واليأس، لكنني كنت أعلم أن الأوان قد فات". ورغم ضخامة الخسارة، لم يصرخ توم ولم يلقِ باللوم عليها، بل اكتفى بصمت ثقيل حمل أبلغ تعبير عن المأساة.

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