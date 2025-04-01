اقبال المواطنين على قلعة قايتباى بالإسكندرية فى ثانى ايام العيد

شهدت قلعة قايتباى بمحافظة الإسكندرية اليوم، إقبالا كبيرا من قبل أهالى المحافظة وبعض الوفود الأجنبية من مختلف الدول، وذلك لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك وسط أجواء مبهجة للاحتفال بأيام العيد.

واصطحبت الأسر أبناءهم لزيارة المتاحف والمعالم الأثرية في المحافظة، وسط تواجد أمنى لتوفير السلامة الأمنية للوافدين والمحتفلين بأيام العيد.

كما تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، من داخل مركز السيطرة بالمحافظة، أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مؤكدا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة لمواطني الإسكندرية خلال أيام العيد.

وأكد الفريق أحمد خالد على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لجميع الخدمات المقدمة والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.



وكلف الفريق أحمد خالد المسئولين بمركز السيطرة وغرفة العمليات بالمتابعة الفورية والتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية والمرافق وجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ خلال فترة الاجازة.

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