الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

جنود الاحتلال يطلقون النار على الجيش اللبناني

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

قال الجيش اللبناني في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء: إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على جنودنا أثناء إزالة سواتر ترابية بالعديسة لإجبارهم على الانسحاب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار 

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت، مستهدفا قيادي بحزب الله.

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جيش الاحتلال يطلق إنذارا ثانيا لسكان جنوب غزة بإخلاء منازلهم

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: إن الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، فجر اليوم  الثلاثاء، تشكل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر بين إسرائيل وحزب الله.

غارة إسرائيلية على لبنان 

وبحسب "فرانس برس"، ندد سلام في بيان صادر عن مكتبه بالعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببروت، مؤكدًا أنه يشكل خرقًا واضحًا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وانتهاكًا صارخًا للقرار الأممي 1701 الذي أنهى في صيف 2006 حربًا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون  أدان، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية، قائلًا: إنه يحمل إنذارًا خطيرًا للنوايا المبيتة تجاه لبنان.

وطالب الرئيس اللبناني بالعمل لمنع أي انتهاك من الخارج أو من مدسوسين في الداخل يقدمون ذريعة إضافية للعدوان الإسرائيلي، وفق تعبيره.

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لبنان جيش الاحتلال بيروت

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