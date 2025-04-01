الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو طمس اللوحات المعدنية لسيارة بالإسماعيلية

ضبط المتهم
ضبط المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله إحدى السيارات مطموسة اللوحات المعدنية بالإسماعيلية.. وضبط مرتكب الواقعة.


 

الأمن يكشف ملابسات فيديو طمس اللوحات المعدنية لسيارة بالإسماعيلية 

 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله سيارة مطموسة اللوحات المعدنية وبها زجاج ملون بالإسماعيلية.
 

وبالفحص وإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

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 وبمواجهته اعترف بتصوير مقطع الفيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية طمس اللوحات المعدنية قسم شرطة ثان الاسماعيلية وزارة الداخلية للوحات المعدنية

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