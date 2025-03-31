الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن تلقي العزاء في السكرتير العام للمحافظة السبت المقبل

من داخل مسجد النصر،
من داخل مسجد النصر، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تلقي العزاء في وفاة الفقيد الراحل اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، يوم السبت، المقبل بعد صلاتي المغرب والعشاء بدار المناسبات بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن كل كلمات المواساة لا توفي الفقيد حقه، إذ كان نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن، كما كان مثالًا في حسن الخلق والإنسانية.

ودعا محافظ الدقهلية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

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