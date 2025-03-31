حملات رقابية مكثفة خلال عيد الفطر في دمياط

قاد مجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية، بالإضافة إلى المخابز ومستودعات الغاز، خلال أول أيام العيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة رفع درجة التأهب القصوى خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية حفاظًا على صحة المواطنين.

مدير التموين يقود حملة تفتيشية لضبط الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز

متابعة مستمرة لمنظومة التموين والخبز



شملت الحملة متابعة حركة السلع، والتأكد من توافرها، إلى جانب ضمان توافر أسطوانات الغاز وتشديد الرقابة على توزيع الحصص وإنتاج الخبز بالمخابز. وأكد مدير المديرية استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات غش، مع التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه.

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