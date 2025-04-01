تشديد الرقابة على الوقود والبوتاجاز في دمياط خلال عيد الفطر

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملة رقابية مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتحت إشراف مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، بهدف ضبط الأسواق وضمان توافر المنتجات البترولية والتموينية للمواطنين.

تشديد الرقابة على محطات الوقود

واستهدفت الحملة المرور على محطات الوقود بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من توافر المنتجات البترولية ومنع أي تلاعب في الأسعار أو الامتناع عن البيع. كما تم التأكد من التزام المحطات بالمعايير المحددة، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم خلال إجازة عيد الفطر.

حملات مكثفة على الوقود والبوتاجاز في دمياط خلال عيد الفطر

متابعة مستودعات البوتاجاز وضبط التوزيع

وشددت الحملة الرقابية على مستودعات البوتاجاز، لمراقبة عمليات التوزيع والتأكد من وصول أسطوانات الغاز إلى المواطنين بالسعر الرسمي دون تلاعب. كما تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات، لمنع السوق السوداء والتلاعب في الحصص التموينية.

تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد وكيل وزارة التموين بدمياط، مجدي عبد الكريم عامر، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين. كما شدد على أهمية اليقظة خلال فترات الأعياد والمناسبات لضمان توافر السلع التموينية والبترولية دون أي أزمات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار التمويني، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي تلاعب أو استغلال لحاجة المواطنين.

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