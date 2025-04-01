الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشديد الرقابة على الوقود والبوتاجاز في دمياط خلال عيد الفطر

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملة رقابية مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الثلاثاء. 

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتحت إشراف مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، بهدف ضبط الأسواق وضمان توافر المنتجات البترولية والتموينية للمواطنين.

تشديد الرقابة على محطات الوقود

واستهدفت الحملة المرور على محطات الوقود بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من توافر المنتجات البترولية ومنع أي تلاعب في الأسعار أو الامتناع عن البيع. كما تم التأكد من التزام المحطات بالمعايير المحددة، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم خلال إجازة عيد الفطر.

حملات مكثفة على الوقود والبوتاجاز في دمياط خلال عيد الفطر
حملات مكثفة على الوقود والبوتاجاز في دمياط خلال عيد الفطر

 

متابعة مستودعات البوتاجاز وضبط التوزيع

وشددت الحملة الرقابية على مستودعات البوتاجاز، لمراقبة عمليات التوزيع والتأكد من وصول أسطوانات الغاز إلى المواطنين بالسعر الرسمي دون تلاعب. كما تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات، لمنع السوق السوداء والتلاعب في الحصص التموينية.

تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد وكيل وزارة التموين بدمياط، مجدي عبد الكريم عامر، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين. كما شدد على أهمية اليقظة خلال فترات الأعياد والمناسبات لضمان توافر السلع التموينية والبترولية دون أي أزمات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار التمويني، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي تلاعب أو استغلال لحاجة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور شريف فاروق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط تكثيف الحملات التموينية ثاني ايام عيد الفطر المبارك دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط وكيل وزارة التموين بدمياط

مواد متعلقة

حملات رقابية مكثفة خلال عيد الفطر في دمياط

محافظ القليوبية يشهد إزالة 4 طوابق مخالفة من برج غير مرخص بطوخ

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

أخبار الاقتصاد اليوم، تأسيس كيان مصري سعودي لخدمة الاستثمارات بين البلدين، الإحصاء: 2.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024

العرب تخلوا عنا، نعيم قاسم يتحدث إلى المرجفين والمدبرين: المنطقة تواجه مؤامرة شيطانية، والاحتلال لا ينتظر مبررا للحرب والدليل الـ39 ألف هجوم (فيديو)

الفنان حسن يوسف في حوار نادر مع "فيتو": مبارك اضطهدني فنيًا ورفض تكريمي.. القائمون على الإنتاج مجموعة جهلاء.. عشقت فاتن حمامة ثم كرهتها بسبب صالح سليم.. ولولا الشعراوي لأصبحت متطرفا

ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود تحسبا لرفع أسعار البنزين (صور)

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

الأكثر قراءة

إحداها مفتوحة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى حساسية الصدر

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

فتح التقديم بعد عيد الفطر، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

موعد فتح باب التسجيل المبكر ببرامج جامعة القاهرة الأهلية وبدء الدراسة

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يهزم الترجي بهدف في ذهاب ربع النهائي

منوعات

المزيد

كاميرا متطورة ترصد اللحظات الأولى لتكون الجنين بدقة مذهلة

هربًا من الحر، الأطفال يلعبون بنافورة حديقة الأزهر بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال الأطفال على الملاهي في الحديقة الدولية احتفالا بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل للإنسان توبة بعد وقوعه في أكبر المعاصي؟. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

المزيد
الجريدة الرسمية