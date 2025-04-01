طريقة عمل الجلاش بالرنجة، وصفة مبتكرة في العيد
طريقة عمل الجلاش بالرنجة، الرنجة من أكلات العيد المميزة حيث يعشقها الكبار والصغار وتقدم بطرق مختلفة في العيد.
وطريقة عمل الجلاش بالرنجة، سهلة وبسيطة وتعتبر فكرة مبتكرة ولذيذة فى العيد بدلا من طرق تحضير الرنجة التقليدية.
وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الجلاش بالرنجة.
مكونات عمل الجلاش بالرنجة:-
نصف كيلو جلاش (عجينة الفيلو)
2 فيليه رنجة (منظفة ومقطعة قطع صغيرة)
1 بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
1 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
عصير نصف ليمونة
رشة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 بيضة + نصف كوب حليب (لدهن الوجه)
طريقة عمل الجلاش بالرنجة:
- سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
- أضيفي قطع الرنجة وقلّبيها لمدة دقيقتين، ثم أضيفي الطماطم، الكمون، البابريكا، عصير الليمون، والفلفل الأسود.
- بعد دقيقة، أطفئي النار وأضيفي البقدونس المفروم، ثم اتركي الحشوة تبرد قليلًا.
- افردي ورقة من الجلاش وادهنيها بالزبدة، ثم ضعي فوقها ورقة أخرى وادهنيها أيضًا، وكرري العملية حتى تحصلي على طبقة متينة من 4-5 ورقات.
- وزّعي جزءًا من الحشوة على طرف العجين، ثم لفيه على شكل رول أو قومي بطيّه مثلثات حسب رغبتك.
- كرري العملية حتى تنتهي الكمية.
- رصي الجلاش المحشو في صينية مدهونة بالزيت.
- اخفقي البيضة مع الحليب وادهني وجه الجلاش بها للحصول على لون ذهبي شهي.
- أدخلي الصينية في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.
- قدّمي الجلاش بالرنجة ساخنًا مع سلطة الطحينة أو الزبادي.
شروط تناول الفسيخ فى العيد
من شروط تناول الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر المبارك:
- شراء الفسيخ من مكان موثوق فيه وشهير.
- ممنوع شراء الفسيخ المخلى لأنه يجب التأكد من أن السمكة سليمة تماما وبالتالى الفسيخ المهلة غير مضمون.
- عند شراء الفسيخ والرنجة يجب التأكد من أن الأسماك سليمة تماما لا يوجد بها اى فتحات والعينين سليمة والخياشيم وردية ولا يوجد لون اخضر او ازرق فى لحم الفسيخ بعد فتحه.
- التأكد من عدم وجود مادة بيضاء تشبه البودر فهذا نوع من أنواع العفن.
- يجب أن تكون رائحة الفسيخ عادية وليس نفاذة.
- يجب بعد شراء الفسيخ وضعه في الفريزر لمدة يومان.
- بعدها يتم تنظيف الفسيخ ونقعه فى الزيت والخل والليمون ليلة كاملة فى الثلاجة.
- ثم يقدم بعدها بجانب البصل الاخضر والليمون والطحينة والخس والخبز الأسمر.
- يجب الإكثار من تناول الخضراوات بجانب الرنجة والفسيخ لرفع القيمة الغذائية وتنظيم عملية الهضم.
- يجب تناول الرنجة والفسيخ مرة واحدة خلال أيام العيد لتجنب الأملاح العالية.
- يفضل تناول وجبة الفسيخ نهارا حتى الثالثة عصرا وليس بعد ذلك حفاظا على راحة المعدة.
- يجب بعد تناول الفسيخ شرب الماء الوفير والسوائل الدافئة والعصائر الطبيعية لتنظيم عملية الهضم وطرد السموم والأملاح من الجسم.
- يجب الاقلال من تناول الشاى والقهوة مع وجبة الفسيخ لتجنب ارتفاع ضغط الدم.
- عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب عسر الهضم وتزيد من احتباس السوائل بالجسم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا