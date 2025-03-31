محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويقدم الورود للمواطنين (صور)

تفقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حدائق القناطر الخيرية وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المُترددين على الحدائق بعيد الفطر المُبارك.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة للمواطنين حدائق القناطر الخيرية

وافتتحَّ "محافظ القليوبية" خلال جولته بحدائق القناطر الخيرية حديقه (أهالينا الجديدة) بالقناطر الخيرية ليُصبح إجمالي عدد الحدائق الموجودة بالقناطر الخيريه 10 حدائق، وتقع حديقة أهالينا على مساحة 6.5 فدان وتتميز بأشجار التين البنغالية والمانوليا وبلحة الغيرة المشهورة بالبلوط، وبعد الافتتاح التقى بالمواطنين المُترددين عليها وحرص على إهدائهم الورود والهدايا إحتفالًا بعيد الفطر المُبارك، كما نوه إلى أن المحافظة ستستخدم هذه الحديقة في إقامة معرض دائم الزهور خلال فصل الربيع.

واستكمل "محافظ القليوبية" جولته بتفقد حديقة عفلة للتأكُد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمُتنزهات العامة وقد إلتقى بعددٍ من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل سيادته معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المُبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مُقدمًا الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مُميزة لإستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

محافظ القليوبية يتفقد عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف النهري

كما تفقد محافظ القليوبية عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف النهري والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ، موجهًا بإستمرار التمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طارئ.

وجاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والأستاذ خالد إبراهيم مدير تفتيش الري على مستوى المحافظة، ومسئولي الصحة وري القناطر الخيرية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالقليوبية.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة في القناطر، فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة في القناطر، فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة في القناطر، فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة في القناطر، فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة في القناطر، فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة في القناطر، فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة في القناطر، فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة في القناطر، فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة في القناطر، فيتو

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