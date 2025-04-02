دانيال النبي، الصديق العظيم الذي أنار ظلام بابل بنبوءاته

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة النبي دانيال، أحد أعظم أنبياء العهد القديم، الذي عاش في زمن السبي البابلي وقدم نموذجًا ناصعًا للإيمان والثبات على الحق.

قصة دانيال النبي

وُلِدَ دانيال عام 621 ق.م من سبط يهوذا في أورشليم، وسُبي إلى بابل في السادسة عشرة من عمره خلال حكم نبوخذنصر. برز دانيال منذ شبابه بتقواه وحكمته، فحظي بمكانة مرموقة في القصر الملكي، وكان رفيقًا للثلاثة فتية القديسين: سدراك وميساك وعبدناغو.

واجه دانيال العديد من التحديات خلال حياته، وكان أبرزها عندما طُلب منه تفسير حلم الملك نبوخذ نصر الذي عجز حكماء بابل عن تفسيره. بفضل صلاته واستنارته الإلهية، كشف الله له الحلم ومعناه، الأمر الذي جعله ينال ثقة الملك ويُعيّن رئيسًا على حكماء بابل.

كما فسر دانيال رؤية أخرى للملك نبوخذنصر، تنبأت بطرده من بين البشر بسبب كبريائه ليعيش كالحيوان سبع سنين، حتى يعود إلى رشده ويعترف بسيادة الله. وتحققت هذه النبوءة كما أعلنها دانيال.

في عهد الملك بيلشاصر، فسر دانيال الكتابة العجيبة "منا منا تقيل فرسين"، موضحًا أن ملكه سينتهي وسيسلم لفارس ومادي بسبب تعدّيه على قدسية آنية بيت الرب.

أما في عهد الملك داريوس، فقد واجه دانيال مكيدة دُبِّرت ضده من حساده، الذين أقنعوا الملك بإصدار مرسوم يمنع الصلاة لأي إله غيره لمدة ثلاثين يومًا. لكن دانيال واصل صلاته إلى الله، فألقي في جب الأسود، لكن الله أرسل ملاكه وسد أفواهها، فخرج سالمًا، بينما هلك أعداؤه عند إلقائهم في الجب.

كان دانيال نبيًا ملهَمًا، تنبأ بمجيء المسيح من خلال رؤيا السبعين أسبوعًا، كما ألقى ضوءًا على الدينونة الأخيرة بقوله: "وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي" (دانيال 12: 2).

وبمناسبة ذكرى نياحته، تستذكر الكنيسة القبطية حياته المضيئة بالنبوءات والإيمان الثابت، وتقدمه مثالًا يحتذى به في الثقة بالله مهما اشتدت الظروف.

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