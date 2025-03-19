الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير منطقة فنار اللسان برأس البر (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع تطوير منطقة فنار اللسان برأس البر

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية اليوم الأربعاء، لمتابعة مخطط تطوير منطقة فنار اللسان بمدينة رأس البر، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وبحضور اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

 

محافظ دمياط يتابع تطوير منطقة فنار اللسان برأس البر
محافظ دمياط يتابع تطوير منطقة فنار اللسان برأس البر

رؤية تطويرية لموقع سياحي فريد

 


ناقش المحافظ مع ممثلي شركة المقاولون العرب والجهة الاستشارية الرؤية التصميمية للمنطقة، لتطويرها بما يتناسب مع موقعها الفريد عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، باعتبارها وجهة سياحية مميزة، كما تابع سير الأعمال الجارية لترميم فنار اللسان.

تعزيز الربط بين ساحة المطاعم والممشى السياحي

 


بحث المحافظ آليات ربط ساحة المطاعم بممشى اللسان، وناقش مختلف المقترحات المطروحة لتعظيم الاستفادة من الموقع. وأكد أن المحافظة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير هذا الممشى السياحي الحيوي، حيث شهدت المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ تطوير شامل، شمل إنشاء ساحات للأنشطة المختلفة، مدرج، مسار للدراجات، تشجير، تدعيم لحاجز الأمواج لحماية الشاطئ، وساحة انتظار سيارات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الابيض المتوسط الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المقاولون العرب دمياط شركة المقاولون العرب مدينة رأس البر محافظ دمياط نهر النيل الممشى السياحي

مواد متعلقة

محافظ دمياط يرأس اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات

محافظ دمياط يتفقد عمليات تغطية ترعة السنانية

النقل: بداية الخدمة بخط الرورو المصري الإيطالي في 29 نوفمبر

محافظ دمياط يُطلق إشارة البدء لمهرجان "دمياط حاجة تانية" بحضور الفنان حسن الرداد (صور)

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق شطا ومنطقة اللسان

محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير الطرق بالقرنة وكورنيش البر الغربي (صور)

محافظ دمياط يوجه بسرعة تنفيذ طريق رأس البر

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير كورنيش البر الغربي والممشى الزجاجي بالأقصر (صور)

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

مليارات لدعم المصريين، الحكومة تبدأ تنفيذ أضخم حزمة حماية اجتماعية

المجددون.. علي بن موسى الرضا، فقيه آل البيت

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد يوضح طريقة نبوية رائعة عند النزاعات والخصومات والصدمات مع البشر (فيديو)

شيخ الأزهر يحذر من الانزلاق خلف أفكار منكري السنة (فيديو)

تلاوة رائعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأنفال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية