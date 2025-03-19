محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير منطقة فنار اللسان برأس البر (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية اليوم الأربعاء، لمتابعة مخطط تطوير منطقة فنار اللسان بمدينة رأس البر، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وبحضور اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

محافظ دمياط يتابع تطوير منطقة فنار اللسان برأس البر

رؤية تطويرية لموقع سياحي فريد



ناقش المحافظ مع ممثلي شركة المقاولون العرب والجهة الاستشارية الرؤية التصميمية للمنطقة، لتطويرها بما يتناسب مع موقعها الفريد عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، باعتبارها وجهة سياحية مميزة، كما تابع سير الأعمال الجارية لترميم فنار اللسان.

تعزيز الربط بين ساحة المطاعم والممشى السياحي



بحث المحافظ آليات ربط ساحة المطاعم بممشى اللسان، وناقش مختلف المقترحات المطروحة لتعظيم الاستفادة من الموقع. وأكد أن المحافظة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير هذا الممشى السياحي الحيوي، حيث شهدت المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ تطوير شامل، شمل إنشاء ساحات للأنشطة المختلفة، مدرج، مسار للدراجات، تشجير، تدعيم لحاجز الأمواج لحماية الشاطئ، وساحة انتظار سيارات.

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