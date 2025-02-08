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صحة دمياط: تدريب 40 من الأطباء والتمريض على مكافحة العدوى

تدريب الأطباء والتمريض
تدريب الأطباء والتمريض على مكافحة العدوى بصحة دمياط

نظمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بدمياط دورة تدريبية مكثفة لمكافحة العدوى بمركز تدريب مديرية الشئون الصحية بدمياط، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء  للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بحوكمة العملية التدريبية،وتوجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط برفع كفاءة العاملين بالمديرية والهيئات التابعة لها في مجال مكافحة العدوى. 

تدريب 40 من الأطباء والتمريض على مكافحة العدوى بصحة دمياط

 

وقالت الدكتورة رشا فرج مدير إدارة التدريب والمدارس بدمياط: إن الدورة حضرها 40 من الأطباء والتمريض العاملين بالمستشفيات، وتضمنت محاضرة عن  عدوى المواضع الجراحية كما تضمنت الدورة تدريبًا عمليًا للعاملين على رأس العمل على أساسيات مكافحة العدوى، بهدف رفع كفاءة الفريق الطبي وتلافى السلبيات.

 قام  به د. أحمد رجب مدير إدارة مكافحة العدوى، قام بالتدريب: د. زينب أبو العز. 

 <strong>تدريب   40  من الأطباء والتمريض على مكافحة العدوى بصحة دمياط</strong>
 تدريب   40  من الأطباء والتمريض على مكافحة العدوى بصحة دمياط


تم الاشراف الإداري من قبل نادية محرم، وإشراف د رشا فرج مدير ادارة التدريب والمدارس بدمياط وذلك تحت رعاية قطاع تنمية المهن الطبية - الادارة العامة لمراكز التدريب تم تدريب الفرق الطبية من اطباء بشريين واسنان وصيادلة وعلاج طبيعي وتمريض علي أساسيات مكافحة العدوي وذلك في الفترة من الاربعاء ٥ فبراير الي الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٥ 

وتم ختام الدورة بعمل تقييم شامل للعملية التدريبية علي مستوي المدربين والمتدربين حيث تم إجراء امتحان قبلي  وبعدي وتم قياس اداء المدربين ورضا المتدربين ونتائج التدريب لتطوير العملية التدريبية.

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ادارة مكافحة العدوي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور خالد عبد الغفا بمديرية الشئون الصحية خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وكيل وزارة الصحة بدمياط نائب رئيس مجلس الوزراء

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