إقبال كثيف على مراكز الشباب بالإسكندرية في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت مراكز شباب محافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي ستستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتنفذ المبادرة بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، "الاحتفال بعيد الفطر المبارك" وسط أجواء احتفالية وبهجة وسرور من السادة رواد المركز والأعضاء وتوزيع هدايا على الأطفال وامتدت الاحتفالات من داخل المركز إلى الشوارع والمناطق المحيطة بالمركز لمشاركة الأهالي والمواطنين فرحتهم بالعيد.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجهه بفتح مراكز الشباب أمام الرواد بالمجان طوال أيام عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك ضمن الدور الذي تقوم به مراكز الشباب والمشاركة المجتمعية في كافة المناسبات والأعياد.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالإسكندرية والتجهيز لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفسًا شبابيًا ورياضيًا واجتماعيًا للمواطنين.

وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيدًا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات.

وتستمر المبادرة بمراكز الشباب بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وتأكيدًا على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي وتطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

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