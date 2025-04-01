صور الأنبا باخوميوس تملأ سرادق عزاء المطران في البحيرة

استعدت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، لاستقبال المعزين في نياحة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية.

ونصبت الإيبارشية سرادق عزاء على مساحة شاسعة، فيما انتشرت صور مطران البحيرة في كافة أرجاء المكان موقعه باسم محبي مطران البحيرة.



الكنيسة تعلن ترتيبات عزاء الأنبا باخوميوس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ترتيب صلوات الثالث واستقبال المعزين في نياحة الأنبا باخوميوس، حيث اقيمت صلوات الثالث اليوم الثلاثاء ١ أبريل الساعة العاشرة صباحًا عقب القداس الإلهي، وذلك في كنيسة القديس مار مرقس (الكرمة) بدمنهور، كما تقام صلاة الثالث أيضًا في نفس التوقيت في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وأوضحت الكنيسة أنه بالنسبة لاستقبال المعزين سيكون كالتالي:

أولًا: في الإيبارشية:

١- تستقبل مطرانية البحيرة وتوابعها المعزين بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور اليوم الثلاثاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

٢- يتم استقبال المعزين أيضًا غدا الأربعاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور وجميع كنائس الإيبارشية.

ثانيًا: في القاهرة:

تستقبل الكنيسة وأسرة مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس المعزين اليوم الثلاثاء في قاعة القديس يوسف النجار بكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.

البابا تواضروس ومحافظ البحيرة يشهدان مراسم وداع الأنبا باخوميوس بدمنهور

وشهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المراسم الرسمية والشعبية التي أقيمت لتوديع الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بكرمة مارمرقس بدمنهور، حيث توافدت جموع غفيرة من أبناء المحافظة ومحبيه لتقديم واجب العزاء، وسط أجواء مليئة بالحزن والتقدير لشخصه الكريم.

مسيرة حافلة بالعطاء والخدمة

وشهدت محافظ البحيرة، مراسم إلقاء نظرة الوداع الشعبي على الأنبا باخوميوس – مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والخدمة، وأعربت المحافظ عن خالص تعازيها لقداسة البابا تواضروس الثاني ولمجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولأبناء محافظة البحيرة، مؤكدةً أن الأنبا باخوميوس كان شخصية وطنية عظيمة ورمزًا للحكمة والمحبة، حيث كرس حياته لنشر قيم التسامح والإخاء، وساهم في تعزيز الروابط المجتمعية بين أبناء الوطن الواحد.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة فقدت برحيله قامة روحية ودينية عظيمة، كان لها بصمات واضحة في خدمة المجتمع، مشيرةً إلى أن مسيرته ستظل خالدة في وجدان الجميع لما قدمه من جهود كبيرة في دعم قضايا الوطن ونشر رسالة المحبة والسلام.

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