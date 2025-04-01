المعمل الجنائي يكشف سبب اندلاع حريق في مخزن تجهيزات حفلات بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في مخزن تجهيزات حفلات وأجهزة دي جي بمنطقة حي الهرم، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من الفحص أن حدوث ماس كهربائي أدى لنشوب الحريق داخل المخزن، وساعدت الأسلاك وسماعات الدي جي داخل المخزن في سرعة انتشار النيران بشكل كبير.

حريق ضخم داخل مخزن تجهيزات الحفلات بالهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق ضخم داخل أحد المخازن الخاصة بتجهيزات الحفلات في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى مسرح الحريق، ونجحت 4 سيارات إطفاء في محاصرة النيران وإخماد ألسنة اللهب بعدما تصاعدت الأدخنة السوداء إلى عنان السماء.

تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

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