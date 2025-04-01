القصة الكاملة للعثور على جثة داخل مقبرة أسمنتية في شقة بالهرم

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص داخل مقبرة اسمنتية في شقة بمنطقة الهرم.

وتبين من التحري وتتبع خط سيره وتفريغ الكاميرات، أن آخر مكان تواجد به هو شقته وبتفتيشها عثر على جثته بداخل مقبرة اسمنتية مغطاة سيراميك، وأن اثنين من أصدقائه آخر من شوهد برفقتهما فتم التحفظ عليهما لاستجوابهما حول ملابسات وظروف الجريمة.

البحث والتنقيب عن آثار

وكشفت التحقيقات أن المتوفى كان يشارك صديقيه في البحث والتنقيب عن آثار اسفل العقار محل الواقعة، وأثناء الحفر انهارت الحفرة عليه، وخشية المساءلة القانونية قرر صديقاه إغلاق الحفرة على الجثة والهرب حتى تم اكتشاف أمرهما.

وعقب القبض على المتهمين أقرا بصحة التحريات وعللا فعلتهما بالقول "مش هيبقى موت وخراب ديار"، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

العثور على جثة في الأهرام

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من قسم شرطة الأهرام بورود بلاغ باختفاء عامل في ظروف غامضة بدائرة القسم، ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتحديد سبب ارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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