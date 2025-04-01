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حملات تموينية على المخابز والمجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ومتابعات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من خلال رئاسة غرفة العمليات الرئيسية.

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وقامت إدارات الرقابة بالمديرية والمنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب وكذلك الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بالمرور ومتابعة المخابز البلدية لإنتاج وبيع خبز بلدى مدعم بالمواصفات التى حددتها الوزارة من أوزان ومواصفات فنية كذلك سهولة حصول المواطنين على الخبز بدون زحام أو تكدس،كذلك المرور على مستودعات البوتاجاز والتأكد من الإعلان عن الأسعار المحددة ومتابعة سيارات التوزيع وانتشارها.

و فى نفس السياق قامت الأجهزة الرقابية بالمرور على المجمعات الاستهلاكية والتأكد من توافر السلع الغذائية والسلع التموينية وسهولة صرف المقررات التموينية حيث يوافق اليوم أول الشهر.

وشمل المرور محطات تموين السيارات والتأكد من توافر البنزين بأنواعه والسولار والغاز والإعلان عن الأسعار لجميع المنتجات البترولية المعروضة.

كما انتشرت جميع فرق التفتيش التموينى بجميع الأسواق على مستوى المحافظة وخاصة أسواق الأسماك والأسماك المملحة والتأكد من الإعلان عن أسعار كافة السلع وتوافر جميع السلع والخضر والفاكهة كذلك أعمال غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية لتلقى اى شكاوى من المواطنين والعمل على حلها على الفور. 

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تموين الإسكندرية وزير التموين الفريق أحمد خالد الاسكندرية

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