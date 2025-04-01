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رياضة

الجلسات الفردية سلاح كولر لاستطلاع الهلال السوداني الليلة

فريق الكرة بالأهلي،
فريق الكرة بالأهلي، فيتو

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من الجلسات الفردية مع لاعبي فريقه داخل معسكر مباراة الهلال السوداني الذي بدأ امس الأول الأحد من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة   الليلة. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة الهلال السوداني. 

تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي ستاد القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساء اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الهلال السوداني لوضع قدم في الدور نصف النهائي  من أجل الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي.

بينما يدخل فريق الهلال المباراة علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي في القاهرة قبل مواجهة الإياب بين الفريقين. 

 

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال من:

  • الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).
  • إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).
  • سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).
  • عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).
  • ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).
  • ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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