الثلاثاء 01 أبريل 2025
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اقتصاد

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفعت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء ثانى ايام عيد الفطر المبارك 2025 بقيمة تصل إلى 15 جنيها فى منتصف التعاملات اليومية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5068 جنيهًا “بيع”، 5040 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4435 جنيها “بيع”، 4410 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3801 جنيهًا “بيع”، 3780 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 35480 جنيها “بيع”، 34280 جنيه “شراء”.

سعار المعادن النفيسة الاخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 34.04 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.41 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 989.19 دولار.

 

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 

وبحلول الساعة 5:50 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3143.05 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولار في وقت سابق من الجلسة. 

 

 

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