الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5051 جنيهًا “بيع”، 5028 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4420 جنيها “بيع”، 4400 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3788 جنيهًا “بيع”، 3771 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 35360 جنيها “بيع”، 34200 جنيه “شراء”.

وسجلت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3169.50 دولار.

وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.

اسعار المعادن النفيسة الاخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 34.04 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.41 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 989.19 دولار.

وبحلول الساعة 5:50 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3143.05 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وينظر ترامب إلى الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من منافسة عالمية غير عادلة.

ترقب الاسواق لرسوم السيارات فى الشهر الجارى

كما تراقب الأسواق عن كثب الرسوم الجمركية على السيارات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

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