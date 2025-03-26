أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء وفقا لآخر تحديث

سعر الذهب اليوم ، ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4885 جنيهًا “بيع”، 4862 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4275 جنيها “بيع”، 4255 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3664 جنيهًا “بيع”، 3647 جنيهًا “شراء”.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34200 جنيه “بيع”، 34040 جنيهًا “شراء”.

اسعار الذهب اليوم في البورصة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تزايد قلق المستثمرين من أن تؤدي خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة واسعة إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.

وظل الذهب في المعاملات الفورية مستقرًّا عند 3018.36 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.17 % إلى 3020.70 دولارًا.

وتعززت هذه المخاوف بعد تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات في مارس آذار، إذ تخشى الأسر من حدوث ركود مستقبلي وارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية.

وتشهد الأسواق حالة من الترقب، حيث تتجه الأنظار الآن إلى الرسوم الجمركية المضادة التي قد تفرضها الإدارة الأميركية في الثاني من أبريل نيسان، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة التضخم، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويزيد حدة التوترات التجارية.

منذ بداية العام، ارتفع الذهب بنسبة 15 %، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولارًا في 20 مارس آذار، مع ازدياد الإقبال عليه كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي تصدر يوم الجمعة، للحصول على مؤشرات بشأن التحركات المقبلة للاحتياطي الفدرالي.

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